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Copy - paste: люди, случайно встретившие своих двойников
Такой приметы, что встреча с близнецами приносит удачу, вроде бы нет. Но что если доведется столкнуться с людьми, которые родственными узами не связаны, но при этом друг на друга удивительно похожи, к примеру, из-за одинаковой прически или одежды? Это к удаче? Наверное. Это ведь весьма редкое зрелище. Впрочем, на просторах интернета еще и не такое можно найти.
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