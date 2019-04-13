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Суббота, 13.04.2019
Остановите Землю, я сойду: девушки, который возомнили себя визажистами
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Остановите Землю, я сойду: девушки, который возомнили себя визажистами

Когда вы обращаетесь к визажисту, то в первую очередь хотите получить хороший качественный макияж, который не могли бы сделать себе сами. Но бывает и такое, что вместо хорошо сделанной работы вы получаете нечто. Иногда девушки думают, что являются визажистами, но на самом деле они просто любительницы макияжа, который они не слишком то хорошо делают и не только своим клиентам, но и самим себе.
4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
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Макияж, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Веселье, Безумие, Умора, Прикол.
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