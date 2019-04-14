Оказывается, кошки любят танцевать: забавные танцующие пушистики

Мы уже немало знаем о кошках и их способностях: они умеют стоять на двух ногах, отлично разбираются в технике, в совершенстве владеют боевым искусством ниндзюцу и владеют еще многими талантами. Но, уверены, об их танцевальных способностях вы до сих пор и не подозревали! Благо, у нас есть фотодоказательства, которые мы готовы предоставить вам прямо сейчас! Оказывается, кошки любят танцевать и умеют это делать! Причем, в разных стилях! Им подвластен и брейк-данс, и вальс, и синхронные танцы, и еще много-много всего. А если вы нам не верите, то эти фотографии скажут сами за себя!