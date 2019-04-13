И смех, и грех: смешные снимки о родном ЖКХ

Странно, что в фольклоре так мало анекдотов про работников жилищно-коммунального хозяйства. Это ведь неисчерпаемый кладезь гомерического абсурда. Хотя зачем слова, если все, как говорится, налицо? Живые анекдоты о плодах работы тружеников гаечного ключа и снегоуборочной техники мы встречаем постоянно, выходя на улицу.