Они делают мир ярче: Прикольные фотобомбы с животными Испортить фотографию на фоне исторической достопримечательности или прекрасного пейзажа может не только человек, но и любое животное! И некоторые преуспели в этом настолько, что создается впечатление, будто их кто-то специально для этого дрессировал. Взгляните!