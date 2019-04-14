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Эти дизайнеры должны были сохранить свои мысли при себе
Модный дизайн — это творческий процесс, который проходит несколько этапов, в результате чего у вас в голове появляется эскиз, затем на странице и, в конечном итоге, одежда на вешалке. Хорошо, но вещи в приведенном ниже списке заставит вас сказать: "Эти дизайнеры должны были сохранить свои мысли при себе". Не каждая картина — Мона Лиза, и не каждый дизайн одежды — высокая мода. Мы собрали список забавных модных неудач, которые прошли не только через производственный процесс, но и появились в реальных магазинах и на телах людей.
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