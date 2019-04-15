Уморительные открытки с мудрым посылом Позитивные эмоции очень важны для человека, поэтому регулярно необходимо пополнять хорошее настроение фото-подборкой. Продолжаем великую миссию по продлению жизни своих читателей. А что является самым лучшим средством? Хороший добротный смех!