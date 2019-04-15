А че такие дерзкие: Наглые кошки добывают себе еду как могут

Вы уже знаете, как выглядят кошки, которые не ели уже полчаса. Как только наступает 31-я минута, а хозяин никак не реагирует на эти выразительные морды, котейкам приходится брать дело в свои руки и самим добывать себе пропитание!