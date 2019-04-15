Хозяин, ты же меня защитишь: у всех есть свои страхи, даже у собак

Собака может быть далеко не таким грозным и храбрым существом, как кажется на первый взгляд. На самом деле стыдиться в этом абсолютно нечего. У всех есть свои страхи, даже у собак. Кстати, такие трусливые зайцы, могут быть очень милыми и забавными! Трудно поверить? Тогда смотрим новый обзор!