Красота требует жертв, особенно бровей: Уроки makeup от "бьюти-блогеров"

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Удивительно, как некоторые люди могут испортить то, что дано природой. И чаще всего свою внешность стараются "усовершенствовать" представительницы женского пола...
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