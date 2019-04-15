|
|
Все в делах: что делают домашние питомцы, пока хозяев нет дома
Когда мы уходим из дома, мы не слишком задумываемся, чем будут заняты в это время наши домашние любимцы. А для них наше отсутствие — самое активное время дня! Столько дел сделать надо, и желательно закончить до возвращения хозяина. Чем они занимались вы скорее всего все равно обнаружите, но дело уже будет сделанным. Специально для вас мы собрали примеры самых забавных проделок наших любимых собачек. Если что, не ругайте их сильно, они не со зла!
Захватывающие снимки от пожарного и искателя приключений из Англии (Фото)
Хозяин, ты же меня защитишь: у всех есть свои страхи, даже у собак
Как выглядеть на все 100: дельные лайфхаки для девушек
Любимый домашний питомец: фото, которые поймут только владельцы котов
С легким паром: примеры того, как нужно отдыхать в баньке
Любовь витает в воздухе: идеальные города для романтических путешествий
Сексуальные и опасные: самые красивые кинозлодейки (Фото)
"Зима близко": смешные фото, на которых принцессы Disney заменили героев "Игры престолов"
Сепийное искусство в картинах американского художника Эндрю Уайета (Фото)
Красота требует жертв, особенно бровей: Уроки makeup от "бьюти-блогеров"
Двойная жизнь людей с биполярным расстройством (Фото)
Веселые демотиваторы, которые подарят вам улыбку до ушей
Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону "Игры престолов"
Крутые мотоциклы, стоимость которых превышает 50 000 долларов (Фото)
А че такие дерзкие: Наглые кошки добывают себе еду как могут
Такое яркое прошлое: История всего мира в невероятных снимках
Смех да и только: забавные комментарии из социальных сетей
Тренировка и последняя спарринг-сессия Беринчика перед боем с Аракавой (Фото)
На стыке двух миров: Невероятные фотографии с разных ракурсов
Прикольные открытки для самых лучших... врагов
Животные, которые с биологической точки зрения, не должны существовать
Маникюр 2019: яркий и сочный дизайн на сезон весна-лето (Фото)
Хватит быть серьезным: забавные картинки заставят вас улыбнуться
Как из бездомного человека превратиться в горячего мачо: Пример испанца по имени Хосе Антонио (Фото)
Пасха 2019: Оригинальные идеи украшения праздничного кулича (Фото)