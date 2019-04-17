Пришла весна - расцвели коты: забавные пушистики, восседающие в цветочных горшках Если вам не знакомы подобные виды растений, то их очень легко узнать по следующим признакам: они очаровательные, ленивые и любят садиться своей пушистой задницей в ваших цветочных горшках. Сегодня мы хотим показать вам забавную коллекцию фотографий котов, царственно восседающих в цветочных горшках, и уничтожающих цветы самым очаровательным образом — своей задницей. Ну что поделать, пришла весна — расцвели коты..