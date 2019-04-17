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Среда, 17.04.2019
Мурлык-мурлык: позитивная подборка пушистых котиков
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Мурлык-мурлык: позитивная подборка пушистых котиков

Многие люди просто обожают котов не только за то, что поднимают наше настроение и веселят, но и за то, что они бывают настолько прикольные, что словами не расскажешь. Наверное вам знакома ситуация, когда вы не могли отыскать своего питомца, его просто нигде не было. Обеспокоенные хозяева продолжают поиск. А потом вы заглядывали в самые отдаленные и необычные места, как вас будет ждать неожиданность. Котики известны своим желанием находить такие укромные места. Скорее всего они не хотят спрятаться, они просто находят места, где им удобно. А сейчас посмотрите на этих приколистов.
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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