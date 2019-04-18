Instagram сходит с ума: новый тренд - смешные пустышки для младенцев В социальной сети Instagram набирают популярность фотографии с хэштегом #funnypacifier (#ЗабавныеПустышки), которыми делятся молодые родители со всего мира. Поскольку соски-пустышки в виде забавных форм можно купить на "Амазоне" всего за несколько долларов, многие мамы и папы нашли это весьма бюджетным и легким способом поднять себе настроение. Ведь малыши с такими пустышками выглядят невероятно смешно и забавно, а что еще нужно уставшим и замученным заботами родителям, как не лишний повод для улыбки, который дарит их собственный ребенок?