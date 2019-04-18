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Четверг, 18.04.2019
Instagram сходит с ума: новый тренд - смешные пустышки для младенцев
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Instagram сходит с ума: новый тренд - смешные пустышки для младенцев

В социальной сети Instagram набирают популярность фотографии с хэштегом #funnypacifier (#ЗабавныеПустышки), которыми делятся молодые родители со всего мира. Поскольку соски-пустышки в виде забавных форм можно купить на "Амазоне" всего за несколько долларов, многие мамы и папы нашли это весьма бюджетным и легким способом поднять себе настроение. Ведь малыши с такими пустышками выглядят невероятно смешно и забавно, а что еще нужно уставшим и замученным заботами родителям, как не лишний повод для улыбки, который дарит их собственный ребенок?
Фото: bugaga.ru
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Instagram, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
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