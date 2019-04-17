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Среда, 17.04.2019
За душу берет: Невероятно приятные снимки для перфекционистов
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За душу берет: Невероятно приятные снимки для перфекционистов

От по цветам разложенной по полочкам одежды и идеально круглого камня до ровной пирамиды из апельсинов и точь-в-точь поместившихся на полке коробок, взгляните на яркие примеры того, что бывает, когда к делу приступают перфекционисты!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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