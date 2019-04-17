За душу берет: Невероятно приятные снимки для перфекционистов От по цветам разложенной по полочкам одежды и идеально круглого камня до ровной пирамиды из апельсинов и точь-в-точь поместившихся на полке коробок, взгляните на яркие примеры того, что бывает, когда к делу приступают перфекционисты!