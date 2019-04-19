Канада такая Канада: Прикольные моменты из повседневной жизни Предлагаем вам взглянуть на эту веселую коллекцию фотографий и окунуться в повседневную жизнь обычных канадцев! От хоккея на дороге и вмерзшего в лед велосипеда до снежных ванн и желания поскорее уехать во Флориду - здесь лишь малая часть того, что происходит в Канаде каждый день!