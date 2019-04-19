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Пятница, 19.04.2019
Жизнь - тлен: забавные фото от девушки, на которых она "умирает"
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Жизнь - тлен: забавные фото от девушки, на которых она "умирает"

Вы идете к известной достопримечательности, вы делаете селфи перед ней и загружаете его в свой Инстаграм. Вскоре ваша мама и все остальные начинают хвалить вашу внешность, и чудо света на заднем плане становится именно этим. Задним фоном. Но художница Стефани Ли Роуз (Stephanie Leigh Rose) нашла способ документировать свои путешествия, сохранив при этом впечатления о чудесных местах, которые она посещает. Девушка изобрела Stefdies - анти-селфи, на которых она лежит рядом со знаковыми достопримечательностями так, как будто она умерла. Можно сказать, что так художница выражает знак протеста селфи, на которых главным действующим лицом является человек, а не достопримечательность.
4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
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