Жизнь - тлен: забавные фото от девушки, на которых она "умирает"

Вы идете к известной достопримечательности, вы делаете селфи перед ней и загружаете его в свой Инстаграм. Вскоре ваша мама и все остальные начинают хвалить вашу внешность, и чудо света на заднем плане становится именно этим. Задним фоном. Но художница Стефани Ли Роуз (Stephanie Leigh Rose) нашла способ документировать свои путешествия, сохранив при этом впечатления о чудесных местах, которые она посещает. Девушка изобрела Stefdies - анти-селфи, на которых она лежит рядом со знаковыми достопримечательностями так, как будто она умерла. Можно сказать, что так художница выражает знак протеста селфи, на которых главным действующим лицом является человек, а не достопримечательность.