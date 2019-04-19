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Пятница, 19.04.2019
Ох уж эта реклама: невероятно смешные гифки из "магазина на диване"
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Ох уж эта реклама: невероятно смешные гифки из "магазина на диване"

Основная функция информационно-рекламных роликов - изобразить знакомую вам проблему и предложить товар, который ее решит. Но несмотря на недюжинные усилия по убеждению зрителей, эти товары либо просто бесполезны, либо совершенно бессмысленны. Такие ролики часто можно увидеть в программах типа "магазин на диване". Порой задаешься вопросом: неужели кто-то в самом деле покупает эту ерунду? Что самое интересное, сто человек, как и вы, закатят глаза от этой глупости, а сто первый позвонит и закажет, хоть потом и пожалеет. Предлагаем вам посмотреть эти гифки и убедиться, насколько абсурдны аргументы "магазина на диване" в пользу покупки. Ведь проблемы-то и не было.
bigpicture.ru
Фото: pixabay
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Смех, Настроение, Магазин, Юмор, Позитив, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Хохот, Магазин на диване.
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