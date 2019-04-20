Присмотритесь: прикольные фотографии, на которые придется взглянуть дважды Одни считают, что первому впечатлению доверять нельзя, другие полагают, что первое впечатление — и есть самое правильное. Кто прав, кто виноват — вопрос спорный. А эти фотографии расставят все по местам! От женского лица, которое на самом деле является своеобразно висящим полотенцем, до мужчины во вьетнамках, которых на нем на самом деле нет, — рассматривайте эти фотографии пристально и внимательно, чтобы понять, что на них изображено на самом деле!