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Присмотритесь: прикольные фотографии, на которые придется взглянуть дважды
Одни считают, что первому впечатлению доверять нельзя, другие полагают, что первое впечатление — и есть самое правильное. Кто прав, кто виноват — вопрос спорный. А эти фотографии расставят все по местам! От женского лица, которое на самом деле является своеобразно висящим полотенцем, до мужчины во вьетнамках, которых на нем на самом деле нет, — рассматривайте эти фотографии пристально и внимательно, чтобы понять, что на них изображено на самом деле!
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