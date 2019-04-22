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Понедельник, 22.04.2019
"Виртуальный мир интереснее": комиксы о жизни, наполненной гаджетами
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"Виртуальный мир интереснее": комиксы о жизни, наполненной гаджетами

Представляем вам цифрового дизайнера из Венгрии Беатрикс Папп. Два года назад девушка начала рисовать комиксы о людях, животных и современных технологиях. Некоторое время назад гаджеты вошли в нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью. В своих работах Беатрикс показывает, как со стороны смотрится эта привязанность к телефонам, ноутбукам, планшетам и плеерам. Предлагаем вам взглянуть на работы этой талантливой художницы и, возможно, узнать в них себя.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Комиксы, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Творчество, Веселье, Умора, Прикол, Хозот.
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