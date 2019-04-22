"Виртуальный мир интереснее": комиксы о жизни, наполненной гаджетами Представляем вам цифрового дизайнера из Венгрии Беатрикс Папп. Два года назад девушка начала рисовать комиксы о людях, животных и современных технологиях. Некоторое время назад гаджеты вошли в нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью. В своих работах Беатрикс показывает, как со стороны смотрится эта привязанность к телефонам, ноутбукам, планшетам и плеерам. Предлагаем вам взглянуть на работы этой талантливой художницы и, возможно, узнать в них себя.