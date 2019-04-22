Все очень плохо: у этих людей был настолько ужасный день, что вам и не снилось

У всех нас бывают неудачные дни, которые портят настроение нам, а мы в свою очередь портим его окружающим. Но подождите, ведь у кого-то день был еще хуже, и эта мысль не может не повышать настрой. Если вы думаете, что вы тот самый неудачник, у которого был самый плохой день, то просто взгляните на этих бедолаг и вам сразу же станет лучше.