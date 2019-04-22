Беспощадная мода: Одежда, которая "на голову не налазит"

Мода - довольно капризная дама. Сегодня она любит классику, строгие костюмы в приглушенных тонах и с прямыми линиями, а завтра - высмеивающий пафос гранж с его мятыми рубашками, кедами и творческим беспорядком на голове. Но все же одно остается неизменным: одежда должна подчеркивать индивидуальность и создавать правильное первое впечатление о человеке.