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Беспощадная мода: Одежда, которая "на голову не налазит"
Мода - довольно капризная дама. Сегодня она любит классику, строгие костюмы в приглушенных тонах и с прямыми линиями, а завтра - высмеивающий пафос гранж с его мятыми рубашками, кедами и творческим беспорядком на голове. Но все же одно остается неизменным: одежда должна подчеркивать индивидуальность и создавать правильное первое впечатление о человеке.
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