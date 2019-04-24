Дети - цветы жизни: крошечные, глупые и до умопомрачения любимые создания

Задача взрослых состоит лишь в том, чтобы постараться сделать этот опыт наименее болезненным и наиболее показательным. От аккуратно разрезанных денежных купюр и ненароком просыпанной по всей кухне муки до молниеносного желания затушить свечку на праздничном торте собственными пальчиками и попытки отправиться в посудомоечную машину вместе с посудой — эти крошечные, глупые и до умопомрачения любимые создания всегда будут являться центром внимания своих родителей, потому что даже на секунду от них отвернуться равносильно преступлению!