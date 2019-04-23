"Олимпийские игры престолов": как бы выглядели любимые герои будь они спортсменами

Фанаты сериала "Игра престолов" буквально сходят по нему с ума, тем более, когда на экраны только что вышел финальный 8-й сезон. Интернет заполонили различные фан-арты, посвященные героям сериала и так родилась серия работ неизвестного автора, который судя по всему живет в Китае. Он вообразил, как бы выглядели актеры сериала "Игра престолов", если бы участвовали в Олимпийских играх. Несмотря на то, что это в принципе смешно, юмор некоторых картинок будет ясен только фанатам сериала. Так, например, по версии фанатов Варис - это русалка, поэтому ему достались водные виды спорта, Арье, которая мастерски владеет Иглой, выпала честь показать себя в фехтовании, Королю Ночи досталось метание копья (в чем он, кстати, преуспел), Джендри занимается греблей (как и последние три сезона), а Бран собрал множество медалей на паралимпиаде и все потому, что не мог ходить в сериале после падения.