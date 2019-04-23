|
|
"Олимпийские игры престолов": как бы выглядели любимые герои будь они спортсменами
Фанаты сериала "Игра престолов" буквально сходят по нему с ума, тем более, когда на экраны только что вышел финальный 8-й сезон. Интернет заполонили различные фан-арты, посвященные героям сериала и так родилась серия работ неизвестного автора, который судя по всему живет в Китае. Он вообразил, как бы выглядели актеры сериала "Игра престолов", если бы участвовали в Олимпийских играх. Несмотря на то, что это в принципе смешно, юмор некоторых картинок будет ясен только фанатам сериала. Так, например, по версии фанатов Варис - это русалка, поэтому ему достались водные виды спорта, Арье, которая мастерски владеет Иглой, выпала честь показать себя в фехтовании, Королю Ночи досталось метание копья (в чем он, кстати, преуспел), Джендри занимается греблей (как и последние три сезона), а Бран собрал множество медалей на паралимпиаде и все потому, что не мог ходить в сериале после падения.
Ох уж эти лайфхакеры: люди, которые явно пришли из будущего
"Я понятно объясняю?": чего только не увидишь в объявлениях
Милашки: взрослые домашние животные, которые любят свои игрушки так же, как в детстве
Мамам в помощь: полезные пособия по воспитанию детей
Урбанистический стиль на снимках Альфонсо Леона (Фото)
Наиболее элегантные полуспортивные кары Америки 60-х годов (Фото)
Как выглядели самые красивые женщины мира в молодости (Фото)
"Герои" нашего времени: люди с отличной смекалкой
Экстравагантно для нас - повседневно для жителей Японии
Прически 2019: красиво завязываем платок на голове (Фото)
Доказательства того, что котики тоже умеют развлекаться
Маникюр 2019: легкий и нежный коралловый (Фото)
Когда день не задался с самого утра: смешные фото
Цари природы: кто может подчинить себе всю планету
Яркие анекдоты для прекрасного настроения на весь день
Дарим вторую жизнь старой обуви: интересные и дельные советы
Мужская мода 2019: Актуальные тенденции гардероба на лето (Фото)
Полезный фрукт, который обладает лечебными свойствами
Забавные комиксы на любые темы только этой ночью
Вдали от туристов: Живописные но малоизвестные места планеты (Фото)
Волшебные свойства огурца помогут вам омолодиться
"Я устал, окончен бой": Курьезные поступки людей, проигравших битву против лени
Сюрреализм в картинах бельгийского художника Рене Магритта (Фото)
Веселые картинки, чтобы посмеяться от души
Коварнее бургеров: фрукты, от которых вреда больше, чем пользы