Горе-дизайнеры: примеры дизайна, на которые не стоит ровняться

К настоящему моменту, кажется, что ужасный дизайн - это то, что свойственно людям. Этих примеров провального дизайна так много, что мы, вероятно, никогда не закончим ими делиться. И это не обязательно плохо. Мы имеем в виду, есть ли лучший способ получить суточную дозу "вахаха", если не судить других за их ошибки? Мы подготовили для вас очередной список провального дизайна, над которым вы можете посмеяться от души.