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"Ну, мааам": смешные мемы, которые поймут только те, у кого есть дети
Как бы это не смотрелось со стороны, быть родителем - очень тяжело. Никто не сможет лучше понять родителя, чем тот, кто сам прошел через все это, т.е. другой родитель. Родительство - это настоящее поле битвы, где с одной стороны вы и ваше желание, сделать жизнь малыша как можно лучше, а с другой - ваш малыш, который только и хочет, что облизать кошачью миску. Мы предлагаем Вам сделать паузу и посмеяться над всем этим с помощью 20 мемов, которые смогут понять только те, у кого есть дети.
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