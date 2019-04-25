Вездесущий Instagram: пара друзей скопировали типичные фотки инстаграмщиц

Все мы прекрасно знаем, что девушки обожают фотографироваться и выкладывать свои фото в соцсети. Вездесущий Instagram не перестает задавать тренды — а фотографии "инстаграмщиц" становятся все более типичными и не отличимыми друг от друга. Американские друзья Стиви и Даг решили посмеяться над самыми типичными фото девушек — идея возникла у них спонтанно во время совместной поездки. Так парни видят инстаграмщиц!