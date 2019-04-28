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Воскресенье, 28.04.2019
Комментарии из социальных сетей, от которых взрывается мозг
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Комментарии из социальных сетей, от которых взрывается мозг

Смешные комментарии из соцсетей для любителей сарказма. Смешные комментарии и сообщения для тех, кто любит сарказм. Они показывают всю хитроумность и чувство юмора пользователей соцсетей. Эти приколы очень смешные, ведь они жизненные. Это как и неожиданные ситуации, так и бытовые ситуации, от которых можно со смеху животы надорвать. Приятного просмотра!
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Приколы, Веселые комментарии из соцсетей, Смешные диалоги.
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