Полет фантазии: прикольные варианты сооружений из подгузников для будущих родителей 27 апреля 1965 года американский химик, главный технолог компании Procter & Gamble и дед троих внуков Виктор Миллз запатентовал первый одноразовый подгузник под торговой маркой "Памперс". С тех пор утекло много воды и сами понимаете чего, и сегодня большинство молодых родителей с уверенностью могут сказать, что лучшим подарком к рождению ребенка будет внушительный запас этих самых памперсов, ставших в русском языке именем нарицательным. Сейчас индустрия подгузников и прочих детских товаров дошла до того, что из памперсов строят вавилоны, лепят торты, животных и прочие удивительные конструкции. Виновник торжества, скорее всего, подарку не обрадуется - слишком мал, чтобы понимать, но зато его мама с папой оценят такой гигиенический "десерт" по достоинству.