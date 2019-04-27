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Суббота, 27.04.2019
Полет фантазии: прикольные варианты сооружений из подгузников для будущих родителей
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Полет фантазии: прикольные варианты сооружений из подгузников для будущих родителей

27 апреля 1965 года американский химик, главный технолог компании Procter & Gamble и дед троих внуков Виктор Миллз запатентовал первый одноразовый подгузник под торговой маркой "Памперс". С тех пор утекло много воды и сами понимаете чего, и сегодня большинство молодых родителей с уверенностью могут сказать, что лучшим подарком к рождению ребенка будет внушительный запас этих самых памперсов, ставших в русском языке именем нарицательным. Сейчас индустрия подгузников и прочих детских товаров дошла до того, что из памперсов строят вавилоны, лепят торты, животных и прочие удивительные конструкции. Виновник торжества, скорее всего, подарку не обрадуется - слишком мал, чтобы понимать, но зато его мама с папой оценят такой гигиенический "десерт" по достоинству.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Дети, Родители, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Радость, Веселье, Подгузники, Памперсы, Умора, Прикол, Хохот.
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