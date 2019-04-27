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Суббота, 27.04.2019
Мы развлекались, как могли: снимки юморных моментов из жизни в общежитии
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Мы развлекались, как могли: снимки юморных моментов из жизни в общежитии

В нашей стране студенты считаются одними из самых терпеливых и изобретательных существ! Ведь кто, как не они могут месяц питаться без копейки денег в кармане, варить суп "из ничего" и устраивать самые бюджетные, но при этом самые веселые вечеринки. Именно этим талантливым ребятам и посвящен наш материал. Если вы хотите вспомнить свои студенческие годы, обязательно с ним ознакомьтесь. Спойлер: может вызывать чувство сильной ностальгии!
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Смех, Настроение, Студент, Юмор, Позитив, Общежитие, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
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