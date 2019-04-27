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Коты, которые делают странные вещи и это очень смешно
Эти высокомерные, независимые и гордые существа не преминут возможностью показать нам, какие они самостоятельные, но даже они иногда попадают в нелепые ситуации, мгновенно сбивающие с них спесь и доказывающие, что они такие же обычные животные, как и остальные!
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