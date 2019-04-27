Коты, которые делают странные вещи и это очень смешно

Эти высокомерные, независимые и гордые существа не преминут возможностью показать нам, какие они самостоятельные, но даже они иногда попадают в нелепые ситуации, мгновенно сбивающие с них спесь и доказывающие, что они такие же обычные животные, как и остальные!