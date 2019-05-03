Милые фотографии детишек и собачек Наличие в доме собаки - невероятное счастье для ребенка. Он может с ним играть, веселиться и улыбаться, но главное — с самого детства у него развиваются чувство ответственности и забота о животных. Поэтому предлагаем посмотреть на милые фото детей с их верными друзьями.