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Когда фото не удалось: "удачные" фото в "удачное" время
Судя по приколам может показаться, что в мире все поменялось к лучшему, но пора вернуться на землю обетованную. Подборка ужасных фото с интернета.
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