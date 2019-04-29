Когда надоело, что обзывают гадким утенком или эффектное преображение

Переходный возраст – время, когда подростки меняются и превращаются во взрослых людей. В этот период многим приходится несладко, но в итоге молодые люди преображаются как внутренне, так и внешне. Предлагаем вам взглянуть на эти невероятные трансформации.