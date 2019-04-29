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Понедельник, 29.04.2019
Когда надоело, что обзывают гадким утенком или эффектное преображение
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Когда надоело, что обзывают гадким утенком или эффектное преображение

Переходный возраст – время, когда подростки меняются и превращаются во взрослых людей. В этот период многим приходится несладко, но в итоге молодые люди преображаются как внутренне, так и внешне. Предлагаем вам взглянуть на эти невероятные трансформации.
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