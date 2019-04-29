Почему коты такие коты: подборка милых фото домашних любимцев Несколько фотографий, в которых вся суть котов. Бывает, настроение ни к черту, в программе новостей одни ужасы, а на работе завал. И вдруг… ХОБА! Натыкаешься взглядом на забавную фотографию котика, и настроение сразу улучшается.