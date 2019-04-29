Как путешествовать с юморком: мастер-класс Чтобы лучше узнать мир, нужно много путешествовать. Так можно окунуться в культуру и быт людей разных стран. А можно много читать: записки путешественников, например, или отзывы туристов. Но иногда достаточно просто взглянуть на их фотографии!