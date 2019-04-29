Рай для перфекциониста или фото, на которых все расставлено по полочкам

Эти фото расслабляют и успокаивают нервы, ведь в мире много беспорядка и неразберихи. При создании этих кадров точно не использовали фотошоп, их по достоинству оценят перфекционисты.