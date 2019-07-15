Собачка, у которой 270 тысяч подписчиков в Instagram

Встречайте: знаменитая собачка Squid The Griff, которая обладает не только запоминающейся внешностью, но также прекрасным чувством стиля и безупречным вкусом. 270 тысяч подписчиков не могут ошибаться!