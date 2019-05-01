Смех до слез: Наши люди умеют развлекаться на майских праздниках

Майские праздники уже наступили, поэтому кто-то из нас отправится на природу, кто-то в гости к своим родственникам, а другие просто приятно проведут время со своей семьей и друзьями. Предлагаем вам посмеяться над шутками и остроумными высказываниями по поводу майских праздников далее.