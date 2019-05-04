Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
От-кутюр по-китайски: когда ожидание не сходится с реальностью
1 / 17

От-кутюр по-китайски: когда ожидание не сходится с реальностью

Множество женщин, оказывается, жалуются, что они были обмануты низкими до абсурда ценами, которые обещает возникающая в Facebook реклама онлайн-магазинов одежды. Есть целый список подобных сайтов, которые привлекают женщин шикарными вещами по невероятно низким ценам. Взбудораженные девушки, конечно, спешат заказать понравившуюся вещь, с нетерпением ждут, когда же ее привезут с доставкой, наконец получают заветную коробку в свои руки, открывают и… вынимают совсем не то, о чем мечтали.
Фото: kurioz.temaretik.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
11:32 Сб, 4 Май 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь