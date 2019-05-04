От-кутюр по-китайски: когда ожидание не сходится с реальностью

Множество женщин, оказывается, жалуются, что они были обмануты низкими до абсурда ценами, которые обещает возникающая в Facebook реклама онлайн-магазинов одежды. Есть целый список подобных сайтов, которые привлекают женщин шикарными вещами по невероятно низким ценам. Взбудораженные девушки, конечно, спешат заказать понравившуюся вещь, с нетерпением ждут, когда же ее привезут с доставкой, наконец получают заветную коробку в свои руки, открывают и… вынимают совсем не то, о чем мечтали.