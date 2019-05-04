Вывески - невероятно полезная вещь: самые "креативные" с просторов сети Вывески - невероятно полезная вещь. Почему? Хотя бы потому, что они предназначены для того, чтобы информировать о чем-то людей, по большей части - прохожих. Впрочем, иногда, создатели вывесок решают удариться в крайности, ни то из чрезмерного желания привлечь внимание окружающих, ни то шутки ради. Так случилось и в этот раз. Приятного просмотра и хорошего настроения.