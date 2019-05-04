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Воскресенье, 05.05.2019
Милота: злодеи из Disney, которые выглядят не такими уж и вредными
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Милота: злодеи из Disney, которые выглядят не такими уж и вредными

Мы привыкли к уверенным и ярким злодеям Диснея, но Вивиан Дюбуа (Vivianne Dubois) показала их совершенно по-новому. Как чертовски милых маленьких детей. И самое лучшее в этой серии - то, что поклонница Диснея сумела сохранить их личность. "Я всегда любила рисовать, когда была маленькой. Однако я начала рассматривать это не как хобби, а как вариант карьеры, когда начала посещать художественную школу. Я изучала 2D-анимацию в школе искусств и сейчас работаю аниматором в предстоящем сериале для телевизионной сети Amazon Prime. Идея проекта пришла мне в голову, когда я училась на первом курсе художественной школы. Я просто подумала, что было бы интересно посмотреть, как могли выглядеть злодеи, если бы были наивными маленькими детьми", - объяснила Вивиан.
4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
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Дисней, Настроение, Юмор, Позитив, Персонажи, Герои, Умора, Прикол, Злодеи, Хохот.
18:41 Сб, 4 Май 2019 Телеграф
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