Милота: злодеи из Disney, которые выглядят не такими уж и вредными

Мы привыкли к уверенным и ярким злодеям Диснея, но Вивиан Дюбуа (Vivianne Dubois) показала их совершенно по-новому. Как чертовски милых маленьких детей. И самое лучшее в этой серии - то, что поклонница Диснея сумела сохранить их личность. "Я всегда любила рисовать, когда была маленькой. Однако я начала рассматривать это не как хобби, а как вариант карьеры, когда начала посещать художественную школу. Я изучала 2D-анимацию в школе искусств и сейчас работаю аниматором в предстоящем сериале для телевизионной сети Amazon Prime. Идея проекта пришла мне в голову, когда я училась на первом курсе художественной школы. Я просто подумала, что было бы интересно посмотреть, как могли выглядеть злодеи, если бы были наивными маленькими детьми", - объяснила Вивиан.