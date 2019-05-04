Нет времени для скуки: креативные идеи от чертовых гениев

Наверное, у каждого в жизни наступали моменты, когда надо было убить время. В этом случае некоторые берутся за книги, другие пропадают в социальных сетях, а есть люди, которые включают смекалку и начинают креативить. В моменты безделья рождаются самые безумные и веселые идеи, которые поднимают настроение и помогают отвлечься от томного ожидания. Пользователи сети делятся моментами, которые наглядно показывают, до чего может довести скука. Предлагаем вам взглянуть на эти забавные снимки.