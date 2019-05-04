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Воскресенье, 05.05.2019
Нет времени для скуки: креативные идеи от чертовых гениев
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Нет времени для скуки: креативные идеи от чертовых гениев

Наверное, у каждого в жизни наступали моменты, когда надо было убить время. В этом случае некоторые берутся за книги, другие пропадают в социальных сетях, а есть люди, которые включают смекалку и начинают креативить. В моменты безделья рождаются самые безумные и веселые идеи, которые поднимают настроение и помогают отвлечься от томного ожидания. Пользователи сети делятся моментами, которые наглядно показывают, до чего может довести скука. Предлагаем вам взглянуть на эти забавные снимки.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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21:57 Сб, 4 Май 2019 Телеграф
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