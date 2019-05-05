Страшный сон риелтора: квартиры, которые вряд ли удастся продать Возможно, мало кто видел столько странных и диких вещей, сколько довелось повидать риелторам, ведь порой на рынке недвижимости попадаются такие варианты, что непонятно, что делать: плакать, смеяться или вызывать врача для хозяев, потому что в здравом уме невозможно такое придумать! Хотите убедиться? Мы выбрали 20 фотографий из Инстаграма "Terrible real estate agent photos" ("Ужасные фотографии агентов по недвижимости"), где предоставлена коллекция отборных диких фотографий, сделанных риелторами. Наслаждайтесь! Хотя нет, наслаждаться тут вряд ли получится.