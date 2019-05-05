Мамой быть нелегко: смешные комиксы о матери-кошке Новая партия комиксов, вдохновленная жизнью мамы-художницы с 2 дошкольниками. Маму зовут Франческа Хаус, и она производит на свет не только детишек, но и серию рисованных историй LitterboxComics для своих 52 тысяч подписчиков. Одна оговорка: в комиксах нет людей, так как Франческа ненавидит их рисовать. Поэтому все реальные ситуации, знакомые каждой маме-человеку (и папе), переживают котики. Поехали!