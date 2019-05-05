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Понедельник, 06.05.2019
Мамой быть нелегко: смешные комиксы о матери-кошке
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Мамой быть нелегко: смешные комиксы о матери-кошке

Новая партия комиксов, вдохновленная жизнью мамы-художницы с 2 дошкольниками. Маму зовут Франческа Хаус, и она производит на свет не только детишек, но и серию рисованных историй LitterboxComics для своих 52 тысяч подписчиков. Одна оговорка: в комиксах нет людей, так как Франческа ненавидит их рисовать. Поэтому все реальные ситуации, знакомые каждой маме-человеку (и папе), переживают котики. Поехали!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Дети, Комиксы, Родители, Смех, Настроение, Позитив, Веселье, Умора, Хохот.
23:47 Вс, 5 Май 2019 Телеграф
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