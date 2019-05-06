"Игра престолов": что вытворяли серьезные короли и королевы за кадром

Несмотря на вражду в фильме, на самом деле актеры "Игры Престолов" - лучшие друзья. Они любят повеселиться и поднять друг другу настроение, когда съемка сцен завершается. Смех - лучшее средство от усталости и депрессии, и звезды культового сериала регулярно принимают это лекарство. Особенно классно шутить получалось у Владимира Фурдика — исполнителя роли Короля Ночи. Другие звезды сериала тоже не пасли задних и вовсю дурачились, снимая напряжение во время изнурительных съемок. Смотрите, что вытворяли серьезные короли и королевы, когда на них был не направлен объектив кинооператора.