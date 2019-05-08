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Среда, 08.05.2019
Воспитание прошлого: Фотографии, от которых у современных родителей волосы дыбом встанут
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Воспитание прошлого: Фотографии, от которых у современных родителей волосы дыбом встанут

Когда родители воспитывали нас, наши бабушки и дедушки твердили, что в их времена такого не было и сегодняшние дети слишком разбалованы. У всех нас есть пожилой родственник, который говорит, что молодёжь испортили все эти смартфоны, дрянная музыка и родители, которые, похоже, не могут сказать «нет» каждому их требованию. И знаете, что? Хотя мир сейчас может показаться более опасным, детям предыдущих поколений приходилось самим развлекаться и учиться заботиться о себе с младшего возраста и при этом рисковать гораздо больше. Чтобы отпраздновать более эксцентричные подходы к воспитанию детей старой школы, мы собрали родителей и их детей, которые делают вещи, которые ужаснули бы мам и пап в наши дни.
4tololo.ru
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