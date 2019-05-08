Король драмы: невероятно эмоциональный кот

Подобранный с улицы, Ай Фэй, что в переводе с мандаринского означает "толстый", очень милый, ленивый и любящий поесть кот. Тем не менее, Ай Фэй отличается не только чрезмерной ленью, но и еще достаточно сильной чувствительностью к разного рода раздражителям, вроде таких, как отбирание у него еды или размахивание палки перед его глазами. Сейчас Ай Фэй живет устраивающей его жизнью в Цзянсу, Китай, где он и его владелец Тан Чанг (Tang Chang) тусуются и играют в разные игры, многие из которых то и дело вытягивают из кота смешные рожицы, достойные мемов!