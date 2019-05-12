Забавные карикатуры про то, как живется молодой семье

Московская художница и мать троих детей, известная в Instagram под псевдонимом @mamashalol, рисует веселые комиксы о счастливых родительских буднях. Да, иногда тяжелых, непростых, требующих после себя продолжительного отдыха, но все равно счастливых!