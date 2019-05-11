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Суббота, 11.05.2019
Страшный сон айтишника: снимки, которые одновременно смешат и шокируют
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Страшный сон айтишника: снимки, которые одновременно смешат и шокируют

Иногда кажется, что надо просто ограничить людям доступ к технологиям. Большинство считает, что достаточно умело и аккуратно обращается с различной техникой. Но если вы научились включать и выключать какое-либо устройство, вы еще не гуру информационных технологий. К вящему ужасу айтишников, им порой приходится сталкиваться с преступлениями против техники: компьютерная мышь, которую ни разу не чистили; удлинитель, от которого сгорает все, что в него включают; явно давно забрызганная клавиатура. Люди, так жить нельзя. И протрите, пожалуйста, свои компьютеры, ведь они, в конце концов, доставляют вам немало приятных минут.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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